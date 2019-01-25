111.8 مليار دولار موازنة العراق 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعاً بنسبة 45% عن العام الماضي وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ العراق.

وبلغت قيمة الموازنة 111.8مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يومياً وسعر بيع 56 دولاراً للبرميل الواحد.

وتشكل صادرات النفط 89% من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23.1 مليار دولار، وبلغت نسبة الاستثمارات التي تدخل في الموازنة 27.8 مليار دولار.

(أ ف ب)