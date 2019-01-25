متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعود بطولة سوق دبي الحرة للتنس في عام 2019، وسيشارك في هذه الفعالية الرياضية المميزة مجموعة من اللاعبين العالميين. تُعد هذه البطولة من أبرز بطولات رابطة محترفي التنس، ورابطة محترفات كرة المضرب والتي يشارك فيها أبرز اللاعبين مثل رافاييل نادال، ونوفاك دجوكوفيك، وفينوس وليامز. تستمر هذه البطولة على مدار يومين تشهد خلالها منافسة شرسة بين أبرز لاعبي التنس على الملعب، ومجموعة من النشاطات الترفيهية للجماهير. وسيعود روجيه فيديرير الفائز باللقب سبع مرات في دبي، وسكوت أندي موراي إلى بطولة عام 2019، بينما تتصدّر سيمونا هاليب لائحة تسعة من أفضل 10 لاعبات في العالم، من 17 فبراير حتى 2 مارس 2019، في استاد سوق دبي الحرة للتنس.