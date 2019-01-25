82 % نسبة التزام «الاتحاد للطيران» بمواعيد المغادرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجّلت الاتحاد للطيران أفضل نتائجها التشغيلية لشهر ديسمبر منذ 2010 على صعيد معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط OTP، لتختتم عاماً ناجحاً لعمليات الطيران.

فخلال عام 2018، سجّلت الاتحاد للطيران انضباطاً في مواعيد الرحلات على امتداد شبكة الوجهات بلغ 82% لمواعيد مغادرة الرحلات، و84% لمواعيد الوصول. وبلغ معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط في مطار أبوظبي الدولي 80% لمواعيد مغادرة الرحلات، و85% لمواعيد وصول الرحلات. وقد أتمت الاتحاد للطيران 99.7% من الرحلات بحسب ما هو مخطط في العام 2018.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: يسرّنا أننا حقّقنا هذه النتائج لعام 2018، فهي بمثابة شهادة على استمرارنا في التركيز على دقة وسلامة عملياتنا. كما يسرّنا أننا حققنا خلال ديسمبر 2018 أفضل النتائج التشغيلية منذ 2010 على صعيد معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، وهذا إنجاز مذهل خلال واحد من أكثر المواسم ازدحاماً.