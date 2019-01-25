شكرا لقرائتكم خبر عن «شفروليه بولت EV» تتألق على طرق جبل جيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت سيارة «شفروليه بولت EV» الكهربائية مكانتها في صدارة السيارات الكهربائية ضمن فئتها، بعدما أظهرت إمكانات متفوقة وأداء عالياً مع قدرتها على قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر بعملية شحن واحدة. وأثبتت «شفروليه بولت EV» كفاءتها وقدرتها العالية على التكيف مع مختلف الطرق وأصعب الظروف.وقطعت جولة السيارات الكهربائية، التي انطلقت من مدينة مصدر في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 17 يناير، وتواصلت لثمانية أيام، مسافة تزيد على 2000 كيلومتر إلى العاصمة العمانية مسقط قبل العودة إلى دبي مروراً برأس الخيمة.

كانت هذه تفاصيل خبر «شفروليه بولت EV» تتألق على طرق جبل جيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.