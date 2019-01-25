116 مليون دولار خسائر «فورد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «فورد موتور» ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، تسجيل خسائر صافية بلغت 116 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2018 بسبب النفقات الاستثنائية وضعف المبيعات في الصين وأوروبا.

وذكرت الشركة أن أرباحها المعدلة وقبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 1.5مليار دولار بفضل المبيعات القوية في أمريكا الشمالية.(د ب أ)