«بيرو فيريتاس» تدعم الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة بيرو فيريتاس»، عن توفير المساندة والدعم الفني واللوجستي للجناح الفرنسي في «إكسبو 2020» الذي تستضيفه دبي من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021.

وسوف تقوم المجموعة بدعم المشاركة الفرنسية في «إكسبو 2020 دبي» على شكل مبادرة رعاية قائمة على توفير المهارات بموجب اتفاق موقع مع «كوفريكس»، وهي اللجنة المشرفة على المعارض الفرنسية والتي تتولى مسؤولية إعداد وتنظيم مشاركة فرنسا في «ورلد إكسبو».

وسوف توفر «بيرو فيريتاس» الدعم ل«كوفريكس» من خلال فرق عمل ماهرة متخصصة بالأعمال الإنشائية تتخذ من دبي مقراً لها. وسوف تقوم هذه الفرق بتنفيذ جميع الأعمال الفنية اللازمة لضمان التزام الجناح الفرنسي بأفضل الممارسات المهنية وجميع اللوائح المعمول بها. وسوف تقدم «بيرو فيريتاس» المساعدة ل«كوفريكس» من أجل المحافظة على النوعية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للجناح الفرنسي. وسوف تغطي هذه الخدمات مختلف المراحل التي سوف يمر بها الجناح الفرنسي بالكامل، انطلاقاً من مراجعة التصميم مروراً بالإشراف على البناء ووصولاً إلى مرحلة تفكيكه.