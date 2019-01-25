محافظ بنك إنجلترا: نتهيأ لخروج صعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا أن «الضبابية» بشأن صفقة «بريكست» لاتزال مستمرة، مشيراً إلى أن هناك عدم وضوح حول كيفية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي هذا العام، وأكد استعداد البنك ل«خروج صعب» منذ الاستفتاء في 2016.

وأوضح كارني في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن بي سي» في منتدى دافوس الاقتصادي، «منذ اليوم الذي يلي الاستفتاء، كنا نستعد للبريكست، بغض النظر عن الشكل الذي يتطلبه الأمر، مستكملا:«إذا كنت بنكاً مركزياً، فإن الأمر الأسهل والأهم هو التحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق». وقال: إن اختبارات الضغط المصرفي التي أجراها البنك بشأن ما يمكن أن يحدث في حالة خروج بريطانيا الصعب، والتي تترك فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار دون أي اتفاق انسحاب، جزء من محاولاتها لاختبار الأسواق حول ما قد يحدث.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الشركات مستعدة على نحو كاف لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة، قال كارني: إن البنية التحتية لم تكن في مكانها لمساعدة الشركات البريطانية في حالة الخروج الصعب.