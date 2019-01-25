«سيتي سنتر عجمان» يمدد «مصنع المرح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تتواصل الفعالية الترفيهية الداخلية «مصنع المرح» في «سيتي سنتر عجمان» لغاية 31 يناير الجاري.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه مشروع التوسعة والتطوير، يؤكد «سيتي سنتر عجمان» التزامه بتنظيم أجمل الأنشطة والفعاليات المبتكرة في أجواء عائلية مفعمة بالمحبة والألفة وعلى مقربة من أماكن إقامتهم. ونظراً للنجاح الكبير الذي شهدته فعالية «مصنع المرح» التي استقبلت أكثر من 23 ألف زائر منذ افتتاحها في شهر نوفمبر من العام الماضي، قرر «سيتي سنتر عجمان» تمديد فترة تنظيم هذه الفعالية الترفيهية الداخلية مع توفير العديد من النشاطات وورش العمل الجديدة التي تنظم كل يوم خميس وجمعة. وستمكن هذه الورش الأطفال من التعبير عن أنفسهم وإطلاق العنان لمخيلتهم الإبداعية لإبداع أجمل التصاميم والإكسسوارات وتقديمها كهدايا للأهل والأصدقاء.

ويمكن للآباء ترك أبنائهم للهو واللعب بأمان في أي من الجلسات وورش العمل الفنية التي تتضمن فن الرسم بالرمال وصنع الفخار، والتصميم باستخدام السلايم، بالإضافة الرسم على الوجوه وتزيين السلال وصناديق الحلوى بعد الساعة ال 5:00 مساءً.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الفعالية منصات خاصة بألعاب البلاي ستيشن؛ حيث يمكن المشاركة في مسابقات إلكترونية ودية بين الأصدقاء، في حين يمكن للأطفال الأصغر سناً الاسترخاء على أكياس الجلوس الملونة لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لديهم. كما يمكن للأطفال المشاركة في «ركن الألعاب» الذي تم تجهيزه بالعديد من ألعاب التزحلق والألعاب الخفيفة الأخرى المناسبة لأعمارهم.