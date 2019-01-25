رئيس جنوب إفريقيا: نعيد الثقة في الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في منتدى دافوس، إن بلاده قطعت شوطاً واسعاً في مكافحة الفساد، وطمأن المستثمرين أيضاً من خلال خطط إصلاح نظام توزيع الأراضي.

وذكر رامافوسا، خلال مؤتمر صحفي خلال المنتدى: «بعد نحو عقد من الركود الاقتصادي وحالة الشلل السياسي بدأنا في تغيير الوضع».

وتعهد الرئيس، الذي تولى المنصب العام الماضي، خلفاً للرئيس جاكوب زوما الذي تم إجباره على الاستقالة إثر العديد من فضائح الفساد، بأن تتحرك البلاد قدماً للأمام تاركة وراءها «تلك السلسلة من الوقائع المشينة».

وأوضح رامافوسا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما يُعرف في جنوب إفريقيا ب «الاستيلاء على الدولة»، وهو استخدام النفوذ في التعيينات الحكومية، وفي المناقصات، والفساد والاحتيال. وأقر رامافوسا بأن «الاستيلاء على الدولة دمر عدة مؤسسات حساسة، وقضى على الثقة في اقتصادنا، وأسفر عن سرقة مليارات الراندات من الدولة، ومن شعب جنوب إفريقيا». إلا أنه قال إن الحكومة استحدثت مجموعة من الإجراءات في محاولة لإصلاح هذا الضرر. (د.ب.أ)