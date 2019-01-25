3.655 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3 مليارات و655 مليون درهم كان أبرزها رهون بقيمة قدرها ملياران و 400 مليون درهم من خلال 249 إجراء.

فقد شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 570 مبايعة بقيمة مليار و 255 مليون درهم منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 725 مليون درهم و477 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 530 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة المنارة، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة ند الشبا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 108.2 مليون درهم، تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 80 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل.. فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها ملياران و 400 مليون درهم منها 110 رهون أراض بقيمة مليار و 400 مليون درهم، و 139 رهن فلل وشقق بقيمة مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 750 مليون درهم وآخر في منطقة الثنية الأولى بقيمة 350 مليون درهم.(وام)