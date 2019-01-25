شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الأوروبي»يبقي الفائدة عند صفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى له «الصفر»، وذلك في ظل دلالات على تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية بين الصين وأمريكا واضطرابات سياسية.
وقال مجلس إدارة البنك المؤلف من 25 دولة إنه أبقى على معدل الفائدة عند صفر.
ويأتي أول اجتماع للبنك هذا العام بعد أقل من شهر من إنهاء برنامج شراء السندات الذي يقدر ب 2.6 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار)، والذي كان يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتجنب تهديد انخفاض التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة.
ومنذ بداية العام الحالي تتزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إلى جانب التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (د ب أ)
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