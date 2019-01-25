شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيفن روك» رأس الخيمة تمتلك أكبر حفارة من «كاتربيلر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
استلمت شركة «ستيفن روك» الحفارة الهيدروليكية الجديدة من شركة «كاتربيلر» موديل «CAT 6020B» يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المهندس نصر البسطامي مدير عام شركة «ستيفن روك»، وبوب دي لانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «كاتربيلر»، وعصام البحر، رئيس مجلس إدارة شركة محمد عبدالرحمن البحر، الوكيل الرسمي لشركة «كاتربيلر» في الإمارات. وقامت شركة «ستيفن روك» بشراء 26 معدة مختلفة من شركة محمد عبدالرحمن البحر الوكيل الرسمي لشركة «كاتربيلر» في المنطقة، منها «شيول CAT 993K» وحفارات هيدروليكية «CAT 349D» وشاحنات نقل «CAT 775G»لمحجر خور خوير الذي يعد من أكبر المحاجر في العالم، وبقدرة إنتاجية أكثر من 60 مليون طن سنوياً . وقال المهندس نصر البسطامي، المدير العام لشركة «ستيفن روك» إن الحفارة الهيدروليكية «CAT6020B»، بالإضافة إلى 25 وحدة أخرى اشترتها من مجموعة البحر، سوف تساعد على زيادة إنتاجيتنا وترسيخ مكانتنا.
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