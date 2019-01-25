اليورو يتراجع مع مخاوف تباطؤ النمو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع اليورو أمس الخميس، وفقد اليورو نحو 1.6% من قيمته على مدى الأسبوعين الأخيرين مع مراهنة المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل سياسة التيسير النقدي لفترة أطول.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1355 دولار. ولم تشهد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، نمواً يذكر في الربع الأخير من العام الماضي، وأظهر مسح أمس تراجع نشاط الشركات الفرنسية على غير المتوقع هذا الشهر.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.3043 دولار ليظل يحوم قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني في مؤشر على أن المتعاملين يتوقعون أن تتحاشى بريطانيا خروجاً غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 96.06. (رويترز)