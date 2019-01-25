20.5 مليار تجارة أبوظبي من الحديد والنحاس في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

ارتفعت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الحديد والنحاس إلى 20.5 مليار درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2018 بنمو نسبته 26% مقارنة مع 16.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017 وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

شكلت تجارة الحديد والنحاس نحو 17% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي والتي وصلت قيمتها إلى 122.2 مليار درهم.

وتحقق النمو الكبير في هذا النوع من التجارة بدعم من ارتفاع وتيرة نشاط جميع القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والنحاس في الإمارة والإمارات بشكل عام منذ بداية العام 2018.وتعد صناعة الحديد والنحاس من أهم الصناعات في الإمارة وذلك نظراً لارتباطها بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات والعقار.

وتفصيلاً فقد ارتفعت قيمة صادرات أبوظبي من الحديد والنحاس إلى 4.45 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2018 بزيادة نسبتها 37% مقارنة مع 3.25 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

ووصلت قيمة تجارة المعاد تصديره من نفس المعادن نحو 198 مليون درهم في نهاية سبتمبر من العام الماضي بنمو نسبته 29% بالمقارنة مع 153 مليون درهم خلال سبتمبر 2017.

وعلى مستوى الواردات فقد بلغت قيمتها 15.9 مليار درهم منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر 2018 بزيادة نسبتها 22.8 % مقارنة مع 12.94 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2017.

وفيما بلغت قيمة واردات أبوظبي من الحديد 10.1 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي فقد وصلت وارداتها من النحاس إلى 5.85 مليار درهم.

وارتفعت مجموعة الديزل 18.6% خلال شهر ديسمبر من عام 2018 مقارنة مع ديسمبر 2017، وهي أعلى ارتفاعٍ في أسعار مواد البناء خلال الفترة، وذلك طبقا للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر ديسمبر 2018، والذي يستعرض حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسية البالغة إحدى وعشرين مجموعة خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وشهر ديسمبر من عام 2017.كما ارتفع خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كل من متوسط أسعار مجموعات «الديزل» بنسبة 28.7%، وكل من مجموعتي «المواد العازلة» و «أدوات النقل» بنسبة 13.9%. بينما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعات «كابلات الكهرباء» بنسبة 5.8% ومجموعة «أسلاك للمباني» بنسبة 3.6% ومجموعة «أسلاك/‏‏‏‏الأبراج السكنية» بنسبة 2.6%.

وأظهر تقرير شهر ديسمبر 2018 ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 18.6%، ومجموعة «أدوات النقل» بنسبة 16.8%، ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 9.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وبالمقابل انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك للمباني» بنسبة 15.3%، ومجموعة «أسلاك/‏‏‏‏الأبراج السكنية» بنسبة 7.6% ومجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017

وأظهر التقرير ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «أدوات النقل» بنسبة 11.4%، ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 9.1%، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 6.3 %. بينما انخفضت متوسطات أسعار كل من مجموعات «أسلاك للشقق» بنسبة 12.5% ومجموعة «أسلاك للمباني» بنسبة 10.6%، ومجموعة «أسلاك/‏‏‏‏الأبراج السكنية» بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الثالث 2018.