شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تجميد طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح حصة إضافية بشركة الشرقية للدخان ما زال مجمدًا فى انتظار عاملين الأول تحسن مستوى السيولة فى البورصة المصرية، والثانى تحسن سعر السهم، مضيفًا أن الشركة جاهزة للطرح، وفى انتظار تحقيق الشرطين السابقين.

وأضاف جاد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كنا متفائلين بأداء السوق مع مطلع العام الجديد، ولكن أعتقد أنه سيأخذ بعض الوقت حتى يتحسن الأداء، وهو ما سيعطى فرصة للطرح"، متابعًا: "السوق بدأ يتماسك ولكن فى انتظار زيادة نسب التداول وتعافى الأسعار".

وعن فوز الشركة بإدارة طرح شركة أبو قير للأسمدة، قال مصطفى جاد، إن الشركة تقدمت لمناقصة إدارة الطرح، ولكن حتى الآن لم يعلن رسميًا اسم الشركة الفائزة بالطرح.

وبالنسبة لطروحات القطاع الخاص، قال الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة تعتزم إدارة طرحين تابعين لقطاع الخاص، ولكن وقت الطرح مرتبط بتوافر نفس شروط طرح الشرقية.

وقررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، يوم 19 أكتوبر الماضى، إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان.

وأرجعت اللجنة، قرارها فى ضوء التطورات الأخيرة التى تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين والصعوبات التى تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية وهى أمور ساهمت فى تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبًا على سوق المال المصرى وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك انخفاض فى قيمة التداول اليومى.