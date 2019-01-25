شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك الأمريكى يغلق مرتفعا بدعم أسهم قطاع الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلا بينما أغلق داو على تراجع طفيف فى بورصة وول ستريت اليوم الخميس، مع استمرار القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمى والخلافات التجارية القائمة مما قوض أثر مجموعة من نتائج الأعمال القوية، بينما صعد المؤشر ناسداك بدعم مكاسب أسهم قطاع الرقائق.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 22.31 نقطة أو 0.09% إلى 24553.31 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.63 نقطة أو 0.14% إلى 2642.33 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 47.70 نقطة أو 0.68% إلى 7073.46 نقطة.