شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية و"موبايلي"و"زين" تتهيأ لتقديم تقنيات الجيلين الرابع المطور والخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن نتائج مزاد رخص الطيف الترددي للنطاقين"2300"، "2600"ميجاهرتز، والذي تنافست خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة وهى شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق "290" ميجاهرتز.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن نتائج المزاد أدت إلى رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من "420" ميجاهرتز إلى "710" ميجاهرتز بزيادة تقدر بنسبة "70%".

وأشارت إلى أن الشركات الثلاثة المشاركة في هذا المزاد حصلت على ترددات متصلة عريضة النطاق تتيح لها تقديم أحدث خدمات الاتصالات المتنقلة باستخدام تقنيات الجيل الرابع المطور وتقنيات الجيل الخامس المستقبلية.

وبينت أن زيادة الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة تساهم في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتحقيق أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد من الدول السباقة في المنطقة بطرح النطاقات الترددية للمنافسة من خلال أساليب حديثة تتمثل في مزادات يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية.