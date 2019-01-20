«الدار» تكشف عن مبيعات قياسية في «الريمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت شركة «الدار العقارية» ببيع قطع الأراضي ضمن مشروع «الريمان»، الواقع في منطقة الشامخة بأبوظبي، الذي شهد إقبالاً هائلاً من العملاء، الذين توافدوا بأعداد كبيرة، واصطفوا بطوابير طويلة أمام مركز مبيعات الشركة في جزيرة ياس.

وسجل المشروع مبيعات قياسية، بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم؛ حيث استقطب المشروع أعداداً كبيرة من المشترين؛ لما يوفره من قطع أراضٍ مناسبة لبناء الشقق السكنية والفلل في موقع مميّز؛ حيث إنها تعد منطقة استثمارية تقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وأهم الطرق الرئيسية في العاصمة، إلى جانب المخطط الرئيسي والبنية التحتية المميزة؛ وذلك بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم لقطع أراضي الفلل، و4.69 مليون درهم لقطع الأراضي التجارية. كما يعد مشروع «الريمان» ضمن مشاريع الدخل المتوسط، التي تتماشى مع استراتيجية «الدار» الناجحة، التي ترتكز على تطوير الوجهات الاستثنائية، والتوسع إلى مناطق جديدة في أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»: «يجسد مشروعنا الجديد مثالاً آخر على تميّز خططنا الاستراتيجية؛ لتنفيذ وتطوير وجهات استثنائية؛ وذلك من خلال متابعة توجهات السوق العقاري، وتلبية احتياجات المستثمرين، وتوفير المشاريع الملائمة للسوق بأسعار مناسبة، وهو ما وفره تماماً مشروع «الريمان»؛ بتحقيقه مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم. وبعد أن شهد عام 2018 مبادرات حكومية مهمة مثل «غداً 21»، فإننا نرى أثر هذه المبادرات في أرض الواقع، التي من شأنها أن تعزز من أداء السوق العقاري في أبوظبي».

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «الدار العقارية»: «شهد مشروع «الريمان» إقبالاً كبيراً من المشترين الباحثين عن قطع أراضٍ ذات عوائد استثمارية مجدية، تتميز بمواقع استراتيجية على مقربة من أهم الوجهات الخدمية في أبوظبي، ما يمثل بداية مميزة للعام الجديد، لاسيما وأننا شهدنا إقبالاً قوياً من العملاء على الفئتين، اللتين تم طرحهما - التجارية والفلل- وهو ما يؤكد القيمة الاستثمارية لهذا المشروع».