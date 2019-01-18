شكرا لقرائتكم خبر عن إلحاق العمالة: بنى غازى طلبت مشاركة شركات مصرية فى إعادة إعمار ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن عددا من الشركات الليبية فى منطقة بنى غازى تحديدا تواصلت مع الغرفة التجارية بالقاهرة خلال الفترة الماضية، وذلك لبحث مساهمة الشركات المصرية فى عملية إعادة إعمار ليبيا فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأضاف رئيس شعبة العمالة، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن شركات الحاق العمالة سيكون دورها لاحق بعد التوافق حول ملف إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن توريد العمالة إلى ليبيا بشكل رسمى شبه متوقف بسبب الأحداث الأمنية هناك.

وأعلنت شركات إلحاق العمالة فى الخارج الشهر الماضى سعيها لفتح أسواق جديدة أمام الأيدى المصرية العاملة ومنها الأسواق الآسيوية ولأول مرة التوجه نحو السوق الأفريقى.

وقال إمام إن الشعبة شكلت لجنة لدراسة أوضاع الأسواق الجديدة المقرر إيفاد العمالة لها تعويضا عن الأسواق التى خفضت الطلب على العمالة بصفة عامة ومنها أسواق دول الخليج.

أكد أن التراجع فى استقبال العمالة المصرية فى دول الخليج ودول عربية أخرى نتيجة الظروف السياسية والأمنية فيها دفعنا للبحث عن الأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سنتوجه نحو السوق الأفريقى والآسيوى.

وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق مع شركات أجنبية فى عدة دول من أجل بدء توريد عمالة لبلدان جديدة لتكون عوضا عن دول الخليج والتى خفضت استقبال العمالة بصفة عامة وليس المصرية فقط نتيجة الأوضاع الاقتصادية هناك ومنها التراجع الكبير فى سعر النفط.