الفالح: آفاق تعاون إماراتي وسعودي في الطاقة النووية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وخاصة في مجال توليد الكهرباء ومجال الاستخدامات الطبية والعلاجية، من مُستهدفات رؤية السعودية 2030.

قال خالد الفالح، وسوف نبدأ بإدخال الطاقة النووية إلى مزيج توليد الكهرباء مبدئياً من خلال مفاعلين يتم إنشاؤهما خلال العقد القادم، وما رأيته في مشروع براكة، فضلاً عن كونه مدعاة للفخر والاعتزاز، هو سبب قوي لتعزيز ثقتنا في قدرتنا على تحقيق ما نرمي إليه، ولا شك في أن آفاق التعاون، بين الشقيقتين؛ دولة الإمارات والمملكة، في الموضوعات المختلفة المرتبطة بهذا المجال؛ ومنها الموضوعات الرقابية والتشغيلية وما يتعلق منها كذلك بالأمان والسلامة، هي في الواقع آفاق واعدة تندرج تحت تعزيز الجهود التي نبذلها في إطار منظومة العمل المشترك بين بلدينا».

جاء ذلك خلال زيارة الفالح، الذي يرأس وفد السعودية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، لموقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وبرفقة كل من الدكتور خالد بن صالح السلطان؛ رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والدكتور خالد عبد العزيز العيسى، والمهندس أمين محمد الشيباني مستشاري وزير الطاقة، والدكتور محمد أحمد قروان؛ رئيس قطاع الطاقة المتجددة في المدينة، والدكتور ماهر العودان؛ رئيس قطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله، والمهندس محمد سعد السعد رئيس قطاع الهندسة والمشاريع في المدينة، وعدد من المختصين.

وأبدى المهندس خالد الفالح، إعجابه بمستوى الجهد المبذول في الأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، معرباً عن فخره بوجود كفاءات إماراتية متخصصة في مجال الطاقة النووية، الذي يعد مجالاً علمياً دقيقاً ومتقدماً، مُثنياً على مثابرة الشباب الإماراتي وحرصهم على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة العلمية والتقنية.

من جهته قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نرحب، في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بكل أشكال التعاون مع الجهات المختصة في المملكة السعودية، وذلك من أجل تبادل المعرفة والخبرات في قطاع الطاقة النووية السلمية، الذي يعد حديثاً في منطقتنا العربية، ولا سيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركتي «نواة للطاقة» و«براكة الأولى» التابعتين لها، تضم خبرات من أكثر من 40 جنسية من مختلف أنحاء العالم، بينما تواصل المؤسسة تطوير الكفاءات الإماراتية التي تصل نسبتها إلى 60% من الموظفين».