شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دانة غاز" تطلع اليوم على سير عملياتها بمصر والإمارات وإقليم كردستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يطلع مجلس إدارة شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بجلسته التي ستعقد اليوم الأربعاء، على سير عمليات الشركة في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق.

وأفادت الشركة، في بيان سابق للسوق، بأن المجلس سيطلع أيضا على تقرير حول موقف سداد المستحقات في مصر وإقليم كردستان العراق، وخطة العمل لعام 2019، وتوقعات الأسعار.

وأشارت الشركة إلى أن المجلس سيناقش أيضا تقرير شرائها لأسهمها وصكوكها وسير الدعاوي القانونية.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول إجمالي ما استلمته من عملياتها في مصر وإقليم كردستان العراق وإمارة الشارقة إلى 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم).

وكشفت النتائج المالية لـ"دانة غاز" عن تراجع أرباحها بنسبة 84% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 إلى 17 مليون دولار (61 مليون درهم)، مقابل صافي ربح بلغ 102 مليون دولار (375 مليون درهم) خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد الصكوك، كشفت "دانة غاز" عن قيامها، خلال شهر أكتوبر الماضي، بإعادة شراء ما قيمته 14 مليون دولار من صكوك تم إصدارها من قبل "دلتا النيل للصكوك المحدودة" التابعة لها، بمعدل ربحية بلغ 4%.