شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 12-1-2019 واستقرار جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات، اليوم السبت 12-1-2019، بسبب عطلة البنوك الأسبوعية التى تستمر يومى الجمعة والسبت، ولم تتغير أسعار العملات عما سجلته فى سعر إغلاق تعاملات البنوك الأسبوع الماضى. وجاءت أسعار العملات اليوم كالتالى : سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى بنك مصر، الأهلى 17.79 جنيها للشراء، و17.89 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.86 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.89 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.89 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.49 جنيه للشراء، 20.7 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.64 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.76 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.70 جنيه للشراء، 59.10 جنيه للبيع.

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