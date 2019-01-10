صدى البلد - أماني إبراهيم
قرر المسئولون بشركة "فيليب موريس إنترناشيونال" الضخمة، التوقف عن إنتاج السجائر، بعد سنوات طويلة من العمل في صناعة التبغ، وهي المسئولة عن إحدى أكبر شركات السجائر في العالم "مارلبورو"، والتي تعد من العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال.
أعلنت الشركة التي مقرها في نيويورك، والتي يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات، أنها اختارت أن تفعل شيئًا كبيرًا للبيئة والعالم، من خلال الابتعاد عن صناعتها المعتادة وهي إنتاج السجائر، ووفقًا لمجلة "نيوز ويك" الأمريكية؛ فإن الشركة ستعمل على إنتاج البدائل الإلكترونية...
كانت هذه تفاصيل خبر أشهر شركة سجائر في العالم تتوقف عن صناعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.