أشهر شركة سجائر في العالم تتوقف عن صناعتها

صدى البلد - أماني إبراهيم

قرر المسئولون بشركة "فيليب موريس إنترناشيونال" الضخمة، التوقف عن إنتاج السجائر، بعد سنوات طويلة من العمل في صناعة التبغ، وهي المسئولة عن إحدى أكبر شركات السجائر في العالم "مارلبورو"، والتي تعد من العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال.

أعلنت الشركة التي مقرها في نيويورك، والتي يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات، أنها اختارت أن تفعل شيئًا كبيرًا للبيئة والعالم، من خلال الابتعاد عن صناعتها المعتادة وهي إنتاج السجائر، ووفقًا لمجلة "نيوز ويك" الأمريكية؛ فإن الشركة ستعمل على إنتاج البدائل الإلكترونية...