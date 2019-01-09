موبي "MOBU" تحقق ثورة لسد فجوة الاسواق المالية والبلوكشين

شهدت العملات الرقمية نموا هائلا في الحجم والشعبية على مدى السنوات العديدة الماضية. ومع ذلك مع هذا التوسع المتفوق ارتفعت تقلبات السوق والاستثمار بشكل آمن لتصبح اثنين من المخاوف الرئيسية للمستثمرين. فلا تزال أفضل الممارسات السوقية تفتقر إلى تلك التي نفذت في الأسواق التقليدية مما أدى إلى الحاجة الفورية للتكنولوجيات التي تعمل بشكل فعال على تنمية رأس المال المستثمر مع إدارة المخاطر بفعالية. بالإضافة إلى ذلك فإن الفرص المتاحة للاستثمارات الآمنة والمستقرة في حالات التشفير الشفهي نادرة كما أن المستثمرين الأفراد غير متواجدين في كثير من الأحيان.

ولقد خضع النظام المالي لعدة تغييرات منذ عدة سنوات وهو يتقدم الآن من استخدام العملة الورقية إلى استخدام نظام الدفع الإلكتروني. منذ حوالي عشر سنوات تم تقديم طريقة دفع أخرى من قبل عشاق التشفير المعروفين باسم ساتوشي ناكاموتو. تم تطوير العملات الرقمية لتكون نظامًا رقميًا للدفع كان آمنًا وسريعًا للغاية وكان على المستخدمين تحمل تكاليف معاملات قليلة مقارنةً باستخدام العملات الإلكترونية والعملات الورقية. في البداية كان العديد من الناس ضد استخدام العملات الرقمية يصف ذلك هو نوع من الفضيحة ولكن رواد العملات الرقمية شهد الحرية التي يمكن أن يكون العالم من خلال استخدام العملات الرقمية لتقديم المدفوعات ومواكبة العمل الجيد.

بدأت العديد من الدول تدريجيًا في تبني استخدام المعاملات العملات الرقمية كوسيلة أخرى للدفع مقابل المعاملات. بالإضافة إلى ذلك أعلنت العديد من منصات التسويق عبر الإنترنت مثل أمازون و ايباي و شركات أخرى مثل سامسونج قبول مستقبل العملات الرقمية كوسيلة دفع للمعاملات. على الرغم من أن البيتكوين كان أول عملة مشفرة يتم توليدها إلى عدة شفرات أخرى مثل الاثيريوم و Litecoin و Dash و ريبيل و Stellar Lumens إلخ. غالباً ما تُستخدم تقلبات هذه الأيام كأصل في الاستثمار ومنصات التبادل هي الوسيط الذي يستثمر فيه الناس في المشاريع التي تغرق في عالم التشفير والعملات الرقمية. هناك عدد كبير من منصات التبادل ولكن أبرزها هي Binance و Bittrex و Cryptobridge و Coinbene و Ethfinex الخ. وقد استخدمت منصات التبادل هذه عالم التشفير والعملات الرقمية لبعض الوقت ولكنها لم تقدم أفضل الخدمات لمجتمع التشفير.

وفي العادة ما يكون لدى الناس الكثير من الأسئلة بخصوص سوق الأوراق المالية وتعتبر موبي "MOBU" منصة رائدة للتعاقدات الذكية تهدف إلى سد الفجوة بين سوق الأوراق المالية و البلوكشين من خلال تمكين إطلاق الرموز المتوافقة للأمن من قبل الشركات الحقيقية

موبي "MOBU" هو عبارة عن عقد ذكي سهل الاستخدام يعمل كمنصة ثورية متكاملة تساعد الشركات الحقيقية على إطلاق الرموز الأمنية "المتوافقة" وإنشاء مكاتب ICO لرفع رأس المال.

وتضمن الرموز الأمنية ضمان حل أفضل على الأسهم التقليدية في أي يوم لعدد من الفوائد ، بما في ذلك الرسوم المنخفضة ، والتنفيذ الأسرع للصفقات ، والتعرض الأفضل للسوق الحر ، ووظيفة الخدمة الآلية ، وقاعدة المستثمرين الأكبر. أيضا ، مع الرموز الأمنية ، والتلاعب من قبل المؤسسات المالية ليست عالية كما يراه المرء مع الأسهم التقليدية. يعمل موبي "MOBU" كمحفز لإطلاق ثورة أمنية ثقافية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وقد حصلت منصة التعاقد الذكي موبي "MOBU" مؤخراً على خبير المجتمع المشفّر سيدني أيفيرجان كمستشار في منظمة ICO وقد بدا السيد ايفريان متحمسًا للانضمام إلى النظام الجديد للعقد الذكي. وفقا للخبير المخضرم ICO ، يمثل موبي "MOBU" "الشيء الكبير المقبل" في مجتمع التشفير. في كلماته



"من الصعوبة بمكان إطلاق ICO التي تمد رمز الأمان وتعطي المتطلبات والإجراءات القانونية والفنية والتنظيمية المعقدة. مثل هذه التعقيدات تمنع العديد من الشركات الحقيقية من زيادة رأس المال من خلال إصدار رموز أمنية. وهذا هو المكان الذي يأتي موبو إلى الإنقاذ. تقوم موبي "MOBU" بتطوير عقد ذكي تجريدي حديث يمكن من خلاله تمديد جميع ICOs للرموز الأمنية مما سيسهل على الشركات الحقيقية زيادة رأس المال التجاري من خلال ICOs. تفتخر موبي "MOBU" بمنصة ICO منظمة تعمل على توسيع حل البلوكشين كامل لحل مشكلات مطوري العملات مشفرة الذين يتم الخلط بينهم فيما يتعلق بالإجراءات المختلفة المطلوبة مع تقديم الرموز الأمنية إلى مجتمع التشفير. "

يعد موبي "MOBU" نظامًا إيكولوجيًا يطبق بروتوكولًا قياسيًا فريدًا من نوعه MOB20 لضمان توفير مزودي خدمات ICO منخفض التكلفة وأفضل جودة وفحص سوق أكثر تنافسية. بفضل المنصة الجديدة للعقد الذكي ، ستتاح الآن لشركات مختلفة مثل شركات التعدين وتجارة التجزئة والتطوير العقاري الفرصة لجمع الأموال بشكل قانوني.



تبرز موبي "MOBU" في السوق مع مجموعة كبيرة من المزايا:

جسور الفجوة بين سوق الأوراق المالية و البلوكشين تسهيل إصدار رموز الأمان المتوافقة للشركات التي تدعمها أصول حقيقية وترغب في زيادة رأس المال على البلوكشين تفخر ببيئة آمنة متقدمة حيث تقتصر الرموز المميزة فقط على المستخدمين الذين تم التحقق منهم يقدم الدعم المصرفي للمستثمرين مما يضمن تحويل جميع المستندات إلى التشفير يضمن بيئة عالية التنظيم حيث يتم إدارة تكاليف المعاملات ووضعها متناغمة مع السوق يؤكد سيولة مستمرة للمستثمرين يسمح نظام أكثر وضوحا وفعالية يقدم طريقة مبتكرة جديدة لخدمات الضمان ل ICO`s. سيكون المستثمرون قادرين على الخروج من ICO بعد الحشود على أساس تناسبي إذا لم يلتزم مصدري ICO بخريطة / أهداف الطريق. هذا سيضمن إجمالي عائد الاستثمار العام للمستثمرين. يبني شبكة من الثقة والثقة التي ستعمل على رفع الكفاءة الاقتصادية وتحسين نمو المجتمع

الرموز الأمنية وشرعيتها

وباعتبارها سوقاً يتعدى عدة تريليونات من الدولارات ، يتم تجاهل الأوراق المالية على نطاق واسع في السوق. مع البلوكشين ، عبرت الأوراق المالية الرقمية الحدود المادية وتطرق العديد من الاختصاصات القانونية ، مما يؤدي إلى ارتباك شديد حول القوانين والأنظمة التي يجب اتباعها من قبل المطورين. فالأوراق المالية الرقمية أرخص في تعويمها وتداولها ، وتكون فعالة من حيث التكلفة في توليدها مقارنة بالتقليدية.

ومع ذلك ، عند النظر إلى بيانات الأوراق المالية الرقمية على البلوكشين ، من 86 الرموز التي تم إطلاقها في الفصل الأول من عام 2018 ، كان اثنان فقط من الأوراق المالية. وبالنظر إلى أن هذه الرموز كانت قادرة على جمع مبلغ مذهل قدره 400،000،000 دولار ، فإن الحاجة إلى خطة ثابتة لإطلاق الأوراق المالية هي حاجة الساعة.

تتكون منصة موبي "MOBU" من سبعة كيانات متميزة ، جميعها تعمل معًا لإنشاء بنية النظام الأساسي:

المصدرين : هذه هي الشركات التي ترغب في بيع الأوراق المالية من خلال المنصة. وسوف يقرروا مدى تعقيد الأوراق المالية ، والولاية القضائية التي يريدون الوصول إليها ، وكمية الأوراق المالية وقيمتها. عندما يتم تحديد هذه المعلمات وغيرها ، يمكنهم الاتصال بالفرق الأخرى على موبي "MOBU" التي ستصدر رموز الأمان.

: هذه هي الشركات التي ترغب في بيع الأوراق المالية من خلال المنصة. وسوف يقرروا مدى تعقيد الأوراق المالية ، والولاية القضائية التي يريدون الوصول إليها ، وكمية الأوراق المالية وقيمتها. عندما يتم تحديد هذه المعلمات وغيرها ، يمكنهم الاتصال بالفرق الأخرى على موبي "MOBU" التي ستصدر رموز الأمان. المطورين : هؤلاء هم في الأساس مهندسو برمجيات سيساعدون الجهات المصدرة على إنشاء عقد ذكي لتوزيع الأوراق المالية. سيتمكن المطورون أيضًا من مراجعة العقود التي قام بها مطورو برامج آخرون لضمان عدم وجود ثغرات أو خلفيات يمكن استغلالها.

: هؤلاء هم في الأساس مهندسو برمجيات سيساعدون الجهات المصدرة على إنشاء عقد ذكي لتوزيع الأوراق المالية. سيتمكن المطورون أيضًا من مراجعة العقود التي قام بها مطورو برامج آخرون لضمان عدم وجود ثغرات أو خلفيات يمكن استغلالها. وكلاء KYC : هؤلاء هم الناس الذين سيديرون إجراءات KYC و AML من منصة موبي "MOBU". وسيتعين على المستثمرين الراغبين في المشاركة في مكاتب ICO التي وضعتها موبي "MOBU" الموجودة في المواقع المادية في جميع أنحاء العالم زيارتهم والحصول على هوياتهم ووثائق اعتمادهم. وسيتعين على عملاء KYC دفع رسوم تسجيلهم كحافز لوقف موافقات زبائن KYC المزيفة. الرسوم المستحقة من التحقق من المستثمرين سوف تسترد المبالغ المدفوعة بسهولة.

: هؤلاء هم الناس الذين سيديرون إجراءات KYC و AML من منصة موبي "MOBU". وسيتعين على المستثمرين الراغبين في المشاركة في مكاتب ICO التي وضعتها موبي "MOBU" الموجودة في المواقع المادية في جميع أنحاء العالم زيارتهم والحصول على هوياتهم ووثائق اعتمادهم. وسيتعين على عملاء KYC دفع رسوم تسجيلهم كحافز لوقف موافقات زبائن KYC المزيفة. الرسوم المستحقة من التحقق من المستثمرين سوف تسترد المبالغ المدفوعة بسهولة. المستثمرون : هؤلاء هم الأفراد والشركات والمنظمات التي تنوي استثمار وشراء الأوراق المالية على موبي "MOBU". سيكونون مؤهلين للشراء فقط بعد موافقة وكلاء KYC على شرعيتهم للمنصة. مرة واحدة ، يمكن للمستثمرين المشاركة في أي ICO أو تجارة الرموز الأمنية. يحق للمصدرين تحديد طريقة الدفع.

: هؤلاء هم الأفراد والشركات والمنظمات التي تنوي استثمار وشراء الأوراق المالية على موبي "MOBU". سيكونون مؤهلين للشراء فقط بعد موافقة وكلاء KYC على شرعيتهم للمنصة. مرة واحدة ، يمكن للمستثمرين المشاركة في أي ICO أو تجارة الرموز الأمنية. يحق للمصدرين تحديد طريقة الدفع. الممثلون القانونيون : هؤلاء هم الأشخاص الذين يضعون المناقصات والمقترحات لضمان إصدار الرموز الأمنية. يمكن للمصدرين إنشاء صفقة عقد ذكية معهم والسماح لهم التعامل مع جميع إجراءات الإصدار مقابل رسوم.

: هؤلاء هم الأشخاص الذين يضعون المناقصات والمقترحات لضمان إصدار الرموز الأمنية. يمكن للمصدرين إنشاء صفقة عقد ذكية معهم والسماح لهم التعامل مع جميع إجراءات الإصدار مقابل رسوم. مقدمو الضمان : بما أن المصدرين لن يكونوا قادرين على الوصول إلى جميع الأموال التي يتم جمعها من خلال ICO (لحماية حقوق المستثمرين ومساعدتهم في التصفية على أساس تناسبي. سيقوم هؤلاء المزودون بحبس الأموال من خلال مقترحات العقود الذكية وإصدارها إلى جهات الإصدار على ضبط الجدول الزمني.

: بما أن المصدرين لن يكونوا قادرين على الوصول إلى جميع الأموال التي يتم جمعها من خلال ICO (لحماية حقوق المستثمرين ومساعدتهم في التصفية على أساس تناسبي. سيقوم هؤلاء المزودون بحبس الأموال من خلال مقترحات العقود الذكية وإصدارها إلى جهات الإصدار على ضبط الجدول الزمني. البنوك : ستكون البنوك جزءًا أساسيًا من بنية موبي "MOBU" منذ أن تنوي موبي "MOBU" تسهيل دخول المستثمرين من خلال الحصول على خدمات التشفير. وهذا يعني أنه حتى لو لم يكن لدى المستثمرين المستحقين قيمة عملة مشفرة أو رموز مميزة للمشاركة في ICO ، يمكنهم نقل الأوراق المالية من خلال البنوك المعتمدة وإما الشراء مباشرة في ICO ، أو تحويلها إلى عملات مشفرة إذا كان لدى ICO قيود.

وبناءً على ذلك ، فإن اقتصاديات المنصة واضحة للغاية: حيث يقترح المصدر على ICO ، ممثل قانوني ملء المناقصات للتعامل معها. يختار المصدر أفضل المناقصة ويذهب الضمان إلى مرحلة ICO.

يجب على المستثمر الذي يرغب في شراء الأوراق المالية أن يخضع أولاً لعملية التحقق من KYC. هذه عملية لمرة واحدة ولا تتطلب التكرار. ثم يستطيع المستثمر الذي تم التحقق منه شراء الرموز الأمنية. يمكن أن تأتي أموال الاستثمار مباشرة من البنوك المعتمدة.

بعد شراء الأوراق المالية ، يمكن الاحتفاظ بها للحصول على كوبون / توزيعات أرباح أو المتداولة مع مستثمرين آخرين.

في كل ذلك ، يلعب رمز موبي "MOBU" دورًا مهمًا من خلال كونه رمزًا مفيدًا يمكن استخدامه لشراء الأوراق المالية وتداولها على المنصة ، وبالتالي جلب الطرق التقليدية لتعويم الأوراق المالية وتداولها في عصر الكومبيوتر الرقمي.

موبي "MOBU": حل مشكلة ضمانات البلوكشين

كمنصة لإطلاق الرموز الأمنية ، تقدم موبي "MOBU" لمطوري العملات مشفرة الخبرة للتعامل مع القوانين واللوائح المختلفة بحيث تكون رموزهم متوافقة. تحرير الشركات من صراع الشرعية ، كما يعطي النظام الأساسي:

الوصول المباشر إلى المستثمرين المتحقق منهم (KYC / AML) وشركات الأمان الأمنية المتوافقة.

حدود الأوراق المالية التي يتم تداولها بين المستثمرين المعتمدين من خلال عقود ذكية تغطي العناية الواجبة ومراكز الامتثال المعتمدة.

يمنح المستثمرين الثقة في تصفية الأصول من خلال السماح لهم بالخروج من عملية جمع الأموال إذا لم يلتزم مُصدر الضمان بالجدول الزمني المتفق عليه.

اتفاق مع البنوك المختلفة بحيث لا يتم حظر التشفير إلى المعاملات فيات.

حقوق التصويت وأرباح الأسهم للمستثمرين.

الكفاءة العامة بسبب اعتماد البلوكشين.

الفريق الذي يكرس كل شيء

إن فريق موبي "MOBU" عبارة عن مجموعة متعددة من الأشخاص ذوي الخبرة والمهارة الذين لديهم خبرة واسعة وشاملة ليس فقط في البلوكشين ، ولكن العالم المالي أيضًا.

النظام الإيكولوجي موبي "MOBU" والتكنولوجيا وراء مشروع رمز الأمان

MOB20 هو رمز موبي "MOBU" . هذا الرمز المميز يخلق قيمة يتم استخدامها داخل منصة موبي "MOBU" نفسها. هذه نقطة بالغة الأهمية لأن هذا يعني أنه لا يمكن استخدام رمز موبي "MOBU" كوسيلة لتبادل القيم خارج المنصة. أساسا ، هو رمز موبي "MOBU" رمزية ، فقط تسهيل الأنشطة داخل النظام الإيكولوجي موبي "MOBU".

سيكون الرمز المميز متاحًا بسعر معياري يبلغ 0.15 دولارًا أمريكيًا لكل رمز مميز مع سقف ضعيف قدره مليون دولار أمريكي.

توفر منصة موبي "MOBU" جوًا احترافيًا لا يمنح الشركات الأمنية المشكّلة فقط سهولة الأصول الرقمية العائمة ، بل يمنح المستثمرين الثقة أيضًا بأن استثماراتهم محمية بموجب القوانين نفسها المطبقة على تلك التقليدية.

للمزيد من المعلومات حول المشروع قم بزيارة الروابط التالية:

الموقع الرسمي : https://www.mobu.io/

الوثيقة البيضاء : https://www.mobu.io/assets/mobu_whitepaper.pdf

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المدونة الرسمية : https://medium.com/mobu-io

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