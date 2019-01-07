شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تطلق أول مجلس للمرأة على مستوى القطاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة بسوق دبي المالي، عن تأسيس أول مجلس للمرأة على مستوى قطاع خدمات الاتصال، في إطار التزام الشركة بتمكين المرأة، وبالتزامن مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً على الدور الريادي والمؤثر للسيدات في جميع القطاعات الحيوية عبر الدولة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يعزز مجلس المرأة مكانة الشركة في تمكين الموظفات، اللواتي يشكلن 29 % من القوى العاملة فيها، بالإضافة إلى ذلك، شكلت الإناث نسبة 40% من الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، الأمر الذي يجسد التزام الشركة بقيم المساواة والتناغم ونشرها في المجتمع الإماراتي.

وتتمثل رؤية المجلس في تحسين عمليات التواصل والتعاون والتعلم لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتطوير قدراتها للعب دورها الحيوي على جميع المستويات والأصعدة، بهدف تحسين الأداء العام للموظفات إضافة إلى الإهتمام بصحتهن وسعادتهن وضمان مشاركتهن في جميع المبادرات المحلية على النحو الأمثل.

وسيسعى المجلس عبر تبني هذه القيم الأساسية إلى دعم المرأة في مكان العمل؛ وإشاعة روح السعادة والمساواة لدى الموظفين عبر إطلاق مبادرات تساهم في خلق ثقافة من التعاون تدعم الاتجاه المستقبلي لتبوأ النساء مراكز قيادية في جميع الأقسام؛ وتحسين كفاءة الموظفات ودعم مشاركتهن في جميع العمليات؛ ووضع المعايير التي تلهمهن لتحقيق المزيد من الانجازات.

ويتألف مجلس المرأة من الأعضاء التاليين: حنان أحمد، بمنصب رئيس المجلس؛ والدكتورة عليا السركال، بمنصب نائب رئيس المجلس ؛ و نورة المنصوري، المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ والدكتور منصور حبيب، مستشار المجلس؛ وعائشة راورت، عضو المجلس، والدكتور رافاييلا بيانكي، عضو المجلس؛ ومنى جليد، عضو المجلس؛ ومريم ثاني، عضو المجلس؛ وجنيفر غونزاليز، عضو في المجلس.

وبلغت حجم الإنفاق على الشبكات في "دو" نحو 553.2 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بارتفاع 4.3% مقارنة بنحو 530.5 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2017.

وارتفع صافي أرباح شركة "دو" خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 1.4 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 9.2%.