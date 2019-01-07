ناقلة بحرينية تفاوض لتسيير رحلاتها إلى دمشق

الخليج 365 - عربي:

كشف رئيس مجلس إدارة "شركة طيران الخليج" البحرينية زايد الزياني عن وجود مفاوضات مع الحكومة السورية، من أجل تشغيل خط طيران إلى سورية.

وجاءت تأكيدات الزياني خلال مؤتمر الشركة التجاري السنوي لـ2019، حيث بيّن وجود خطط لإطلاق 8 وجهات جديدة خلال العام الجاري 2019، أبرزها دمشق والمالديف وملقا الإسبانية، وفق ما نقلته صحف بحرينية.

وفي 28 كانون الأول 2018، أعلنت البحرين فتح سفارتها في دمشق والتي أغلقتها خلال 2012 بسبب الأحداث السورية، وذلك بعد يوم على افتتاح السفارة الإماراتية بدمشق.

وأبدت عدة شركات طيران اهتماماً باستئناف رحلاتها إلى سورية، حيث تلقت "وزارة النقل" أكثر من 12 طلباً لشركات طيران عربية وأوروبية بهدف إعادة رحلاتها المتوقفة إلى سورية، بحسب تصريح وزير النقل علي حمود لوكالة "رويترز" في آب الماضي.

وإثر الأحداث في سورية، منعت عدة دول عربية وأجنبية مواطنيها من زيارتها، إضافة لإيقاف رحلاتها المباشرة إليها، ما أثر على حركة الملاحة الجوية في سورية سواءً للطيران الداخلي أو الخارجي.

وسبق أن أعلنت "شركة فلاي بغداد" عن تسيير أولى رحلاتها الجوية إلى سورية في آب الماضي، لتكون شركة الطيران العربية الأولى التي تعاود العمل عبر الأجواء السورية بعد حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة.