هيكل ميديا تطلب مترجمين مختصين بالتكنولوجيا والعلوم

الخليج 365 - فرصة عمل:

هل تعتبر نفسك مترجماً فقط؟ أم محترفاً في الترجمة ولديك القدرة على نقل النص من "روح الترجمة" وسياقاتها وصياغاتها إلى "التعريب" بكل براعة؟

هل ترغب أن تكون واحداً من المترجمين الذين يسهمون بإغناء المحتوى العربي، هل لديك الشغف لتكون أول من يطلع القارئ العربي على أحدث الأبحاث العلمية والمقالات والتقارير ذات الحرفية العالية التي تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والبحثية في العالم؟

انضم إذاً إلى فريق المترجمين لدى شركة هيكل ميديا الناشرة لـهارفارد بزنس ريفيو العربية والاقتصادي.كوم ومجلة بوبيولار ساينس العربية. فنحن بانتظارك لتكون واحداً من فريقنا المختص بالترجمة في التكنولوجيا والعلوم من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وبداوم أون لاين -كامل أو جزئي- من أي مكان من العالم.

وفقاً للمتطلبات التالية:

خبرة لا تقل عن سنتين بالترجمة في مجال التكنولوجيا والعلوم.

قدرة عالية على ترجمة المصطلحات التكنولوجية والعلمية والسياقات الإنجليزية إلى العربية.

قدرة تحريرية عالية، وصياغة سليمة للمحتوى باللغة العربية.

يرجى ممن لديهم القدرة والخبرة والالتزام، إرسال السيرة الذاتية في إيميل بعنوان:

مترجم من اللغة الإنجليزية إلى العربية- تخصص: تكنولوجيا وعلوم، إلى: [email protected]