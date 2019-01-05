شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى دمياط تعتزم إنشاء 46 عمارة لإسكان العاملين على مساحة 170 ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جمعية مستثمرى دمياط، صدور القرار الوزارى باعتماد مخطط الأرض المخصصة، لإنشاء المدينة السكنية للعاملين بالمنطقة الصناعية، فيما تعتزم توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح مول الجمعية بعد الانتهاء من تنفيذه باستثمارات 28 مليون جنيه.

وقال أسامة حفيلة ، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، إن الجمعية استلمت الأرض المخصصة لإنشاء وحدات إسكان إدارى للعاملين بالمنطقة الصناعية على مساحة 170 ألف متر مربع، وفى انتظار صدور القرار الوزراء لاعتماد مخطط الأرض تمهيداً لبناء 46 عمارة سكنية بإجمالى عدد 920 شقة، مضيفا أنه تم العرض على المصانع الراغبة، وأبدت 35 شركة رغبتها فى حجز الوحدات.

وأضاف حفيلة، أما بالنسبة لمول الجمعية، سيتم توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، لافتتاحه الرسمى، متابعا أن المول يضم 75 معرض، ويهدف إلى عرض منتجات المنطقة الصناعية بأسعار مخفضة ، وتضم المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، 650 مصنع ولا توجد أراضى جديدة لإنشاء مصانع أو فتح توسعات للمصانع القائمة.