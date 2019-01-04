شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بعد الإعلان عن محادثات تجارية بين الصين وأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، مع تحسن شهية المخاطرة نسبيا بعد الإعلان عن محادثات بين الصين والولايات المتحدة ، بهدف حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديين فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل هبوط حاد فى أسهم قطاع التكنولوجيا بعدما خفضت أبل توقعات الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا مع افتتاح تداولات يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، خاصة بعد الإعلان عن محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة.

قالت الصين يوم الجمعة إنها ستجري محادثات مع الحكومة الأمريكية يومي السابع والثاني من كانون الثاني/يناير الجاري ، بهدف إيجاد حلول للخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديين فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1 % ، قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.5% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، مع هبوط قطاع التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.9% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.0% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 0.7%.