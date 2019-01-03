شكرا لقرائتكم خبر عن 474.5 مليار دولار تداولات بورصة دبي للذهب في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة مشتقات في المنطقة، تداولات قوية في عام 2018، حيث ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 22.26 مليون عقد بقيمة 474.49 مليار دولار.

وذكر بيان للبورصة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن البورصة وبتحقيقها تلك القيمة تجاوزت أعلى قيمة حققتها والتي كانت بواقع 448 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

وسجّلت البورصة أعلى متوسط يومي لأحجام التداول على الإطلاق في 2018، والذي وصل إلى 86.61 ألف عقد.

وكانت البورصة قد شهدت انطلاقة قوية في عام 2018، حيث سجلت تداول 5.54 مليون عقد في الربع الأول من العام بقيمة 129 مليار دولار أمريكي.

وواصلت أداءها القوي لتسجّل في مايو أفضل شهر لها منذ تأسيسها، محققا أعلى حجم تداولات شهري بلغ 2.17 مليون عقد بقيمة 46.1 مليار دولار أمريكي.

وكان الربع الثالث من العام الأفضل على الإطلاق مع تداول 5.864 مليون عقد.

وفي شهر مارس، أطلقت البورصة أول عقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والوحيدة من نوعها في العالم.

يشار إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع، شهدت تداولات في عام 2017، حيث ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 17.44 مليون عقد بقيمة 404.7 مليار دولار.