مجدي عبد العزيز: سيارة أمريكية بالأسواق بـ75 ألف جنيه ..فيديو

البهى عمرو

كشف مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن وجود سيارات أمريكية جديدة بالأسواق المصرية يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أننا أمام حقائق تظهر أن انخفاض أسعار السيارات موجود وقائم، وهو ما يثبت أن هوامش الربح عبر السنوات السابقة كان للمغالاة فيها.

وأوضح أن بعض التجار كانوا يقولون إن مكاسبنا كانت ألفًا أو ألفي جنيه، والبعض الآخر كان يقول إن المكاسب توزع على الأطراف الثالثة "المستورد، وتاجر الجملة،...