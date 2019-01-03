البهى عمرو
كشف مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن وجود سيارات أمريكية جديدة بالأسواق المصرية يصل سعرها إلى 75 ألف جنيه.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أننا أمام حقائق تظهر أن انخفاض أسعار السيارات موجود وقائم، وهو ما يثبت أن هوامش الربح عبر السنوات السابقة كان للمغالاة فيها.
وأوضح أن بعض التجار كانوا يقولون إن مكاسبنا كانت ألفًا أو ألفي جنيه، والبعض الآخر كان يقول إن المكاسب توزع على الأطراف الثالثة "المستورد، وتاجر الجملة،...
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد العزيز: سيارة أمريكية بالأسواق بـ75 ألف جنيه ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.