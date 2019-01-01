شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار مصر: المفاوضات بشأن "العاصمة الإدارية" مستمرة وملتزمون بالاستثمار بمصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة إعمار مصر، التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وأكدت الشركة أيضا أنها ملتزمة بالاستثمار في مصر على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تنمية محفظتها العقارية بالفترة المقبلة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشارت إلى أنها منحت عقودا تزيد قيمتها على 1.64 مليار درهم لتنمية مشروعاتها في مصر خلال عام 2018.

وجاء ذلك بعد توارد أنباء عن أن المفاوضات بين المسؤولين المصريين وشركة إعمار العقارية بهدف تطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة توقفت.

وقال رجل الأعمال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، في سبتمبر الماضي، إن شركته قامت بتطوير 6 ملايين متر مربع بالسوق المصرية، عبر شركة إعمار مصر للتنمية.

وأكد العبار أن الشركة تستهدف بيع 5 الاف وحدة سكنية سنويا بمشروعاتها القائمة فى مصر وهي: "مراسي، ميفيدا و أب تاون كايرو".

وسجلت شركة إعمار العقارية مبيعات تجاوزت نسبتها 50% خلال الأيام الأولى من طرح مشروعها الجديد "مارينا فيستا".

وفي منتصف يوليو الماضي كشفت شركة إعمار العقارية عن توليها الحي الصيني الجديد ضمن المنطقة التجارية في "خور دبي".الذي سيحتضن "برج خور دبي" المرتقب.

وكانت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية قد كشفت في وقت سابق عن إعادة افتتاح فندق "العلمين" في مصر، بعد انتهائها من أعمال التجديد وإعادة التصميم، وقد بلغت تكلفته 1.5 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.