شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فبراير.. أول اجتماع لتحديد أسعار الفائدة فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو أول اجتماع لبحث الفائدة فى العام الجديد 2019.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.