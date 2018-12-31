شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لمشاركة مليوني شخص في احتفالاتها برأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أتمت 40 جهة من مختلف دوائر ومؤسسات حكومة دبي، العمل ضمن فريق واحد، من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة إلى المحتفلين برأس السنة الميلادية 2019. والتي سيشهدها مليونا شخص من داخل الدولة، وتحظى بمتابعة عالمية من قبل مختلف وسائل الإعلام، وذلك لإخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة.

عقدت الجهات الحكومية المشاركة بتنظيم هذا الحدث السنوي مؤتمراً صحافياً بمركز التحكم في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، و اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وهلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وأحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لشؤون الموظفين في نخيل. كشفت خلاله عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن احتفالية رأس السنة تُعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، مشيراً إلى حرص لجنة تأمين الفعاليات وشرطة دبي، وكافة الشركاء على إخراج هذا الحدث العالمي على أحسن وجه، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة، في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية بامتياز.

وأشار اللواء المري إلى أن شرطة دبي سخَّرت كافة إمكاناتها وتقنياتها الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل الميداني لرجال الشرطة، من أجل العمل على تأمين الفعاليات، بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، متمنياً لجميع الجهات المشاركة في الحدث العالمي كل التوفيق في أداء مهاهم، والعمل على إسعاد المشاركين في الاحتفالات وتأمين سلامتهم.

مركز التحكم

وقال مطر الطاير: ستتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة لهيئة الطرق والمواصلات، والتنسيق بينها، والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات الرسمية والفعاليات السنوية، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي وشركة إعمار العقارية، أنهت استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية، وفق خطة مرورية محكمة، وبالأخص في منطقة برج خليفة.

تأمين الفعاليات

وحول تفاصيل خطة لجنة تأمين فعاليات الاحتفالات، أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن اللجنة وضعت خطة تشمل إجراءات أمنية وتنظيمية وخدماتية، من أجل تأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان، بعد الاستمتاع بالعروض الخاصة والهادفة إلى إسعادهم.

12 ألف كاميرا

وأكد العميد المزروعي أن شرطة دبي وضعت خطة ذكية لتخفيف الازدحامات المرورية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات عن طريق المراقبة الذكية للطرق باستخدام 12 ألف كاميرا، بينها كاميرات ثابتة على الطرق، وأخرى متوفرة في الدوريات المتحركة في الشوارع.

خطة الطرق

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطتها في نقل المحتفلين إلى أماكن الاحتفالات، حيث قالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية: أعدت الهيئة الخطط التشغيلية اللازمة لخدمة الركاب خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2019، التي عادة ما تشهد ازدحاماً في هذا الوقت من كل عام، موضحة أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث يُجرى تركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية، لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة، على أكثر من اتجاه، سواء من شارع عود ميثاء، عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية، في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي، ولضمان انسيابية الحركة المرورية، ستُجرى مراقبة الإشارات الضوئية، والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة، في ساعات الذروة المختلفة.

إغلاقات الشوارع

وأضافت المهندسة ميثاء: ستغلق الشوارع التالية في هذه الليلة وهي: بوليفارد محمد بن راشد، من الساعة 5:00 مساء، واستناداً إلى الوضع العام للحركة المرورية، وإغلاق شارعي المركز المالي السفلي والعلوي الساعة 08:00 مساء، وشارع السعادة، وسيكون الإغلاق كالتالي: إغلاق تقاطع الروضة روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق، الساعة 06:00 مساء، وإغلاق تقاطع زعبيل الساعة 08:00 مساء، وإغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة الساعة 10:00 مساء، وسيغلق شارع الأصايل الساعة 4 عصراً، وسيكون إغلاق هذا الشارع لاستخدامه مساراً لوسائل المواصلات العامة، ومرور مركبات الطوارئ، وسيغلق شارع الصكوك الساعة 08:00 مساء، ومحطة مترو برج خليفة من الساعة 10:00 مساء وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي.

170 حافلة عامة

سيتم تشغيل 170 حافلة مُغذية لمحطات المترو والمواقف البديلة لمركبات الأجرة، إضافة إلى الخطوط الحالية، التي تخدم المنطقة على النحو التالي: خط حافلات على شارع الشيخ زايد، بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور، من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي.

خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد، إلى مواقف نادي الوصل، ومواقف الجافلية: مواقف الإقامة وشؤون الأجانب وديرة سيتي سنتر. خط حافلات على شارع المركز المالي، لنقل الجمهور من موقع الحدث إلى مواقف المركز التجاري، ومواقف نادي الوصل، والعودة إلى الموقع نفسه أو موقع التحميل على شارع الأبراج: خلف فندق فيدا، وذلك بناء على التنسيق مع الفريق التشغيلي في الموقع. خط حافلات لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري، إلى مواقف نادي الوصل، والعودة الى منطقة التحميل والتنزيل، على شارع الأبراج.

كما سيتم تخصيص خط من منطقة التحميل والتنزيل، على شارع برج خليفة، عبر شارع الأصايل إلى مواقف نادي الوصل.

خطة إخلاء آمنة

كشف العميد المزروعي أن لجنة تأمين الفعاليات وضعت خطة إخلاء آمنة في جميع مواقع الاحتفالات، بمشاركة الدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للإسعاف، ودائرة الصحة بدبي، مبيناً أنه تم تخصيص 60 نقطة للدفاع المدني، و200 سيارة إسعاف، إلى جانب مستشفيات ميدانية للتعامل مع أية طوارئ.

200 نقطة خدمة

أوضح أنه سيتم توفير 200 نقطة خدمة مختلفة، تحتوي على خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات، كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

4 آلاف شرطي و 3000 موقف

وضعت القيادة العامة لشرطة دبي، جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، مؤكداً أنه تم توفير أكثر من 4 آلاف رجل شرطة و2000 دورية من الفرق التخصصية والمرورية، إلى جانب توفير 2000 عنصر أمن خاص لخدمة زوار مناطق الفعاليات.

ستوفر الهيئة 3 آلاف موقف خارج منطقة الحدث، ويمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال إلى موقع الحدث، إلى جانب المواقف في منطقة دبي مول، من خلال تسيير خطوط حافلات تستخدم مسارات مخصصة لها، وهذه المواقف البديلة هي كالتالي: مواقف نادي الوصل (1000) موقف، ومواقف مصلى العيد (منخول) (1500) موقف، ومواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة الجافلية (500) موقف.

وقالت: ستوفر الهيئة لوحات إرشادية دالة على المواقف البديلة، وكذلك لوحات إرشادية لاستخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت: خلال احتفالية رأس السنة للأعوام الماضية، حددت الهيئة منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، حيث سيتم تطبيق هذه الفكرة أيضاً خلال هذه الفعالية لعبور المشاة، وتحت إشراف أفراد من شرطة دبي، وفريق الخطة التشغيلية للهيئة، وذلك بشكل منظم، بالتناوب مع تسيير حركة المركبات.

وبينت أنه سوف تُجرى مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي، وشارع بوليفارد محمد بن راشد، والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة، بالتنسيق مع مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق مع غرفة عمليات شرطة دبي وغرف عمليات «إعمار».

مركبات الأجرة

ستحدد مواقع لمركبات الأجرة في مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة الجافلية، حيث سيجري نقل الجمهور من مواقع الفعالية إلى هذه المنطقة من خلال الحافلات المجانية المتواجدة في شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي.

خدمات المترو والترام

سوف يتم تشغيل الخط الأحمر ابتداءً من الساعة 5:00 فجر يوم الاثنين 31/12/2018، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12:00 (نهاية التشغيل من يوم الثلاثاء) الموافق 01/01/2019، كما سوف يتم تشغيل الخط الأخضر ابتداءً من الساعة 5:30 فجر يوم الاثنين 31/12/2018، ليستمر عمل المترو بشكل مستمر لغاية الساعة 12:00 (نهاية التشغيل من يوم الثلاثاء) الموافق 01/01/2019، و بزمن تقاطر يتراوح من 8 دقائق و حتى دقيقتين وثمان وثلاثين ثانية عند ساعة الذروة (الجدول أدناه يوضح ساعات عمل المترو).