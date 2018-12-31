«دبي للتسوق».. خصومات تجذب الزوار من أنحاء العالم كافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواصل مهرجان دبي للتسوق فعاليات بعروض متميزة تستقطب الجميع من وزار ومقيمين، وفي آخر ليلة من هذا العام ومع بدء السنة الجديدة، تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة،عرضاً ضوئياً مبتكراً احتفالاً بالدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق خلال منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.

ويستلهم العرض الضوئي التفاعلي «انعكاسات دبي» الذي سينظم في«سيتي ووك 2» تفاصيله من الرؤى الطموحة ومفاهيم السعادة والإيجابية التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «تأملات في السعادة والإيجابية».

ويتكون نظام العرض المبتكر من مكعب ضخم مغطى بالمرايا طول ضلعه 3 أمتار، يعمل كوسيلة إسقاط ضوئي باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، حيث تدب «الحياة» في المرايا من خلال شاشات«LED»مخفية وراءها. هذا النظام الضوئي الليزري فائق الحداثة سيقدم مواد ترفيهية تعليمية شيقة ليدهش الحضور بعرض مذهل.

وستنطلق عروض هذا النظام الضوئي المبتكر، الذي يجسر الفجوة بين الإنسان والتكنولوجيا بطريقة تفاعلية، مساء 31 ديسمبر لتواكب احتفالات دبي بقدوم العام الجديد. وتستمر عروض «انعكاسات دبي» حتى 2 فبراير 2019 لإمتاع الزوار والمقيمين وتشجيعهم على تأمل السعادة والإيجابية التي تقدمها دولة الإمارات ومدى عظمة هذه الدولة المزدهرة.

من جهة أخرى يمكن لزوّار مهرجان دبي للتسوق هذا العام القادمين من خارج الدولة اغتنام المزيد من الصفقات بفضل عرضٍ خاص من طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث سيتمتع حاملو تذاكر الدرجة السياحية بوزن إضافي للأمتعة أو حقيبة إضافية وفقاً لوجهة السفر، على رحلات عودتهم من دبي خلال فترة أكبر مهرجان سنوي للتسوّق في الإمارة، والذي يستمر حتى 2 فبراير 2019.

بموجب هذا العرض سيعود المسافرون إلى كندا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وإفريقيا مع حقيبة إضافية واحدة، أما المسافرون إلى وجهات أخرى ضمن شبكة طيران الإمارات فيحق لهم أخذ وزن إضافي قدره 10 كيلوجرامات. ما يعني أنه ستتاح لهم فرصة شراء المزيد من أحدث منتجات الموضة وغيرها دون تحمّل تكاليف سفر إضافية، وهو ما من شأنه أن يعزّز من مكانة مهرجان دبي للتسوق كأضخم وأفضل حدث للعروض الترويجية في الإمارة.

ويمكن لمسافري الدرجة السياحية على رحلات طيران الإمارات الاستفادة من هذا العرض عند حجز تذاكر السفر خلال الفترة من 17 ديسمبر 2018 حتى 2 فبراير 2019 والعودة من 26 ديسمبر 2018 حتى 4 فبراير 2019.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: «يسرنا أن نوفر لعملائنا عرض الأمتعة الإضافية المسموح اصطحابها على رحلاتنا خلال مهرجان دبي للتسوق لعام 2019. وسوف يتيح لهم هذا العرض فرصاً أكثر للاستفادة من العروض والتخفيضات السعرية الجذابة خلال الأسابيع الستة للمهرجان، وشراء البضائع والمنتجات التي تروق لهم من دون الحاجة إلى دفع رسوم على الأمتعة الإضافية في رحلة العودة مع طيران الإمارات».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع بيع التجزئة: «يُعدّ مهرجان دبي للتسوق من الأحداث الأكثر شعبية في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في الإمارة، حيث يجذب الزوّار من جميع أنحاء العالم بفضل عروضه التي لا تضاهى، وأنشطته الترفيهية العالمية. ونحن نشكر طيران الإمارات لإعطائها الزوّار سبباً إضافياً للاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة، والاستفادة إلى أقصى حد من المهرجان هذا العام، والذي تم تمديده أسبوعاً إضافياً لتوفير مزيد من الفرص والوقت للتسوّق والفوز بالجوائز».

وجددت شركة «Visa» رعايتها لمهرجان دبي للتسوق للعام الرابع والعشرين على التوالي. وقد أطلقت الشركة مجدداً هذا العام باقة من العروض المجزية لجميع المتسوقين سواءً من سكان الدولة أو الزوار من مختلف أرجاء العالم، لمساعدتهم على اختيار مكان إقامتهم المثالي للاستمتاع بمهرجان دبي للتسوق 2019.

ويمكن لحاملي بطاقات «Visa» خلال نسخة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق اغتنام العروض الترويجية الجذابة من كبرى العلامات التجارية في دولة الإمارات. وتشمل باقة العروض حسومات تصل إلى 25٪ على الإقامة وتخفيضات 20٪ على مجموعة من المطاعم المختارة في فنادق ومنتجعات جميرا بالإضافة إلى حسومات تصل إلى 25٪ على مجموعة مختارة من المعالم الترفيهية والسياحية وباقات مميزة في «ماجد الفطيم»، مشغل أبرز متاجر التجزئة والتسلية والترفيه، علاوة على حسم بنسبة 20٪ في مطاعم مختارة ودور السينما في أبرز الوجهات التابعة لمراس بما في ذلك «سيتي ووك» و«ذا بيتش» و«بوكس بارك»، و«لاست إكزت» و«ذا اوتلت فيليدج».

كما يمكن لحاملي بطاقات «Visa» اغتنام حسم حصري بنسبة 15٪ على بطاقة «Dubai Pass»، وهي بطاقة توفر وصولاً مجانياً إلى ما يزيد على 30 من أفضل المعالم السياحية والترفيهية في دبي بنسبة حسم تقدر بنحو 60٪ بدءاً من «آي إم جي عالم من المغامرات» إلى عشاء على متن رحلة بحرية تنطلق من جزيرة النخلة.