شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسى للجهاز، وذلك فى إطار الوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية؛ وتنفيذ برامج تدريبية تعزز الاستفادة الفضلى من الموارد البشرية بالجهاز.

وأوضح الدكتور إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز أن تحديد الاحتياجات التدريبية يأتى فى إطار خطة الإصلاح الإدارى وتفعيل أهم بنودها، وبناء القدرات داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات، أولها، الاختبارات السلوكية والتى وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية والتى تم تحديدها بـ13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظيفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلى وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية فى مجال تخصص المتقدم للاختبار، واخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة فى عدة مجالات، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إليكترونى كامل، لا يقبل أى تدخل بشرى فى أى مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.

وشدد على أن الجهاز حينما سعى لإنشاء منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، ركز على تأمينها ضد أى تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفها وهو توفير آلية موضوعية لتقييم المتقدم بشكل يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية.

وأكد معاون رئيس الجهاز على أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية؛ يأتى إنطلاقا من الدور المنوط بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تطوير مستوى الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الاداء ، وفى ضوء نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتى نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه ، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة ، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ، ويشرف عليه الوزير المختص ، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان" .