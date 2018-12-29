بنك مصر يخفض الفائدة على حساب التوفير للمرة الرابعة هذا العام

كتبت- منال المصري:
قال مسؤول خدمة العملاء ببنك مصر، إن البنك قرر خفض الفائدة 0.25% على جميع شرائح حساب التوفير العادي المقسمة إلى 5 شرائح وذلك بداية من الشهر الجاري.
وبهذا يكون البنك قد خفض الفائدة على حساب التوفير 4 مرات على مدار العام الجاري، وكان أول مرتين عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة مرتين في فبراير ومارس الماضين، والمرة الثالثة بعد منتصف العام الجاري أما المرة الرابعة مطلع الشهر الجاري.
وتتباين نسبة الفائدة على حساب التوفير المقسمة إلى 5 شرائح حسب قيمة الحساب بكل شريحة ، كما أن العائد يختلف داخل كل شريحة بحسب دورية...
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