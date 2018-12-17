الان تتابع العقود الآجلة للخام الأمريكي تسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، وفقا لقناة CNBC Arabia. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 67 سنتا أو 1.11% لتبلغ في التسوية 59.61 دولاراً للبرميل.

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