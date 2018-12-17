الان تتابع ترامب يُطالب الاحتياطي الفدرالي بالامتناع عن رفع معدلات الفوائد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مجلس الاحتياطي الفدرالي، على الامتناع عن رفع معدلات الفوائد في اجتماعاته المقررة، الثلاثاء والأربعاء.

وكتب على تويتر “إنه أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قوي جداً ولا تضخم فعلياً، ومع أن العالم ينفجر من حولنا، فباريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، فإن الاحتياطي الفدرالي لا يستطيع التفكير إلا في زيادة جديدة لمعدلات الفوائد”.

وتتوقع الأسواق أن ترفع اللجنة النقدية في المصرف المركزي أسعار الفائدة، على أساس يومي للمرة الرابعة هذا العام، لحماية الاقتصاد الذي عززته التخفيضات الضريبية.

ومنذ أشهر، ينتقد ترامب سياسة الاحتياطي الفدرالي قاطعاً بذلك مع تقليد يحترم استقلال المصرف المركزي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد إلى ارتفاع كلفة جميع القروض الاستهلاكية والعقارية.

والأهم من ذلك، أن زيادة الفوائد تعزز الدولار، ما يتعارض مع أهداف خفض العجز التجاري بجعل الواردات أرخص، والتصدير أقل كلفة.