شكرا لقرائتكم خبر عن " رويترز " : انخافض أسعار النحاس فى الأسواق بسبب ضعف النمو العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط النحاس ومعظم المعادن الأساسية ، اليوم الاثنين ، بفعل مخاوف تراجع النمو العالمي من الطلب، قبيل اجتماعات اقتصادية مهمة في الصين والولايات المتحدة.

ونمت مبيعات التجزئة الصينية بأبطأ وتيرة منذ عام 2003، وزاد إنتاجها الصناعي بأقل معدل في نحو ثلاث سنوات، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي ، ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة ، يوم الثلاثاء ، بمناسبة الذكرى الأربعين لإصلاحات السوق الصينية، بينما من المنتظر أن يُعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هذا الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضا قرارا بشأن الفائدة الأمريكية وتوجيها من لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وانخفض النحاس في العقود القياسية ببورصة لندن للمعادن لأجل ثلاثة أشهر 0.1 %لتغلق عند 6123 دولارا للطن. وهبطت العقود بنحو 15 %هذا العام.

وزاد الألومنيوم 0.8 %ليغلق عند 1942 دولارا للطن. وانخفض الزنك 0.2 %إلى 2539 دولارا للطن، بينما نزل الرصاص 0.9 %إلى 1931 دولارا للطن. وكان الزنك لامس أدنى مستوى منذ 28 نوفمبر عند 1923 دولارا للطن ، وارتفع القصدير 0.1 %إلى 19 ألفا و350 دولارا للطن، بينما انخفض النيكل 0.9 %إلى عشرة آلاف و985 دولارا للطن.