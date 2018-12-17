خالد حميدو: الانخفاض المنتظر فى سعر السيارات"وهٍمى"

كتب شرين طه



كشف خالد حميدو، خبير سوق السيارات، عن ارتفاع أسعار السيارات نتيجة زيادة قيمة سعر الدولار الجمركى والذى أثر بشكل مباشر على أسعار المركبات المصنعة فى أوروبا وباقى الدول المصنعة.

وأوضح "حميدو"، خبير سوق السيارات في تصريح خاص لـ " الموجز" أن توقف المواطنين عن شراء السيارات الأوربية عقب إعلان الإعفاء الجمركى ، دفع الموزعين لخفض قيمة السيارات ما بين 3 و5 ألاف جنية ما ساهم فى اعتقاد المواطن بمزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، وتابع:" ويمكن أن نطلق عليه الانخفاض الوهمى لسعر للسيارات ".

وأشار خبير سوق السيارات، إلى أن أسعار السيارات سترتفع بسبب زيادة قيمة الدولار الجمركى بجانب زيادة قيمة السيارة فى بلد المنشأ.

وتوقع خالد حميدو، أن ترفع الشركات الأوروبية أسعار "الطرازات" الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3%، إضافة للزيادات التي يتحملها الوكلاء على أسعار النقل والشحن والعمالة.