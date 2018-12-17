شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثاني من الأعلى له منذ 21 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:04 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.77% لتتداول حالياً عند 14.75$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.65$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 97.07 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في عام ونصف مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.9 مقابل 23.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 20.1، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56 مقابل 60 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 61.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تيوتير أنه يرى الموقف الحالي رائع بشكل لا يصدق، فالدولار الأمريكي قوي جداً، في حين أنه لا يوجد تضخم فعلي، وعلى الجانب الأخر، العالم الخارجي ينهار من حول أمريكا، فأن فرنسا تشتعل بأعمال الشغب، والصين يتجه اقتصادها للتراجع، وبنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقرر حتى الآن رفع الفائدة، على الولايات المتحدة الاحتفال بالانتصار.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي سيعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي من المتوقع أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء سندات الرهن العقاري والحكومية.