شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 3335.00 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الفترة القادمة، مستهدفاً اختبار مناطق 3635.00 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر نحو 4000.00 كمحطة تالية، في حين إن التداول دون 3335.00 من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط.

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