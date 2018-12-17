شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر مستوى 50.80 ويستقر دونه، ليتم تفعيل التأثير السلبي لنموذج المثلث المتماثل، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 49.10، مع التذكير بأهمية الثبات دون 52.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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