شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل ملحوظ ليخترق مستوى 1238.30 ويقترب من حاجز 1250.00 الآن، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى الأول سيؤكد استمرار الميل الصاعد نحو 1262.51، في حين إن التداول دون 1238.30 من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1208.40.

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