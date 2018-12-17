شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية هادئة ليتذبذب حول 1.1355، مقترباً من المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بالضغط سلباً على السعر، ولا يزال الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة بثبات السعر دون 1.1443، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر مستوى 1.1300 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1181.

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