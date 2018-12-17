رئيس بنك القاهرة: نستهدف التوسع في تقديم خدمة التأمين البنكي للعملاء

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن البنك يستهدف التوسع فى تقديم خدمة التأمين البنكي للعملاء مطلع العام المقبل، ضمن خطته التوسعية بمختلف أنشطة العمل المصرفية بالبنك، فى ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.

جاءت تصريحات فايد على هامش احتفال “بنك القاهرة” وشركة “أليانز لتأمينات الحياة- مصر” بمرور 10 سنوات على تلك الشراكة، بحضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وأنطوان عيسى الرئيس الاقليمى لمجموعة أليانز الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، ومجموعة من أعضاء الإدارة العليا بالبنك ومسئولى الشركة.

وأشار فايد إلى أن منتج التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات المتميزة التى يطرحها البنك لخدمة القطاع العائلى العريض بأغلبية فروع بنك القاهرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

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