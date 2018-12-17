شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: السوشيال ميديا غيرت استراتيجيات العلاقات العامة فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب التطور التكنولوجى الهائل وتوجه المواطنين حول العالم إلى السوشيال ميديا بأنواعها وأشكالها المختلفة، إلى تغيير منهجية عمل العلاقات العامة بالشركات التى تبحث دائما عن جمهورها المستهدف الذى لم يعد يستقى معلوماته من الوسائل الإعلامية المعتادة، وأيضا أتاحت التغيرات التكنولوجية إمكانية استخدام التكنولوجيا فى الترويج لخطط الدول فى التنمية المستدامة.

حليم أبو سيف خبير العلاقات العامة والتواصل بشركة رادا للأبحاث، عرض أهم التغيرات التى طالت استراتيجيات العلاقات العامة نتيجة التطور التكنولوجى الهائل والتحول الرقمى، مؤكدا أن خبراء التواصل والعلاقات العامة يعتمدون حاليا على منصات التواصل الاجتماعى فى الوصول إلى الجمهور المستهدف، وأصبح هناك سيطرة فى هذا المجال، مشيرا إلى ان المحتوى الأكثر وصولا إلى الجمهور على الإنترنت هو الفيديو وليس النصوص المكتوبة.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى العربى الأول للتنمية الإدارية الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 17-19 ديسمبر الجارى بالقاهرة.

وقال أبو سيف أن 80% من المحتوى الرقمى فى العالم سيتضمن فيديوهات فى عام 2020، مشيرا إلى أن 87% من المسوقين يستخدمون الفيديو، و95% من المشاهدين يتذكرون المعلومات بطريقة أكبر عن طريق الفيديو.

وأشار أبو سيف إلى تقرير رويترز للأخبار فى عام 2018، والذى انتهى إلى أن 47% فقط من المواطنين حول العالم يحصلون على الأخبار من مواقع إخبارية، فى حين يتوجه 32% من الباحثين عن الأخبار إلى جوجل باعتباره جهة محايدة ليس لديها توجهات وإنما تظهر فى البحث المواقع الأكثر تصفحا، ويستقى 21% من الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

ويبرز تقرير رويترز – بحسب خبير العلاقات العامة – تراجع الاستخدام لفيس بوك حول العالم خاصة فى دول متقدمة مثل الولايات المتحدة والمجر والدنمارك، فى حين يتزايد استخدام تطبيقات أخرى مثل الواتس آب والسناب شات والانستجرام، وهى تطبيقات تتميز بأنها أكثر خصوصية وانغلاقا، ولكن من الجدير بالذكر أن هذه الوسائل أصبحت مصدرا للأخبار لكثير من الجمهور.

وفى مصر يستخدم أكثر من 40 مليون شخص وسائل التواصل الاجتماعى – بحسب ما قاله أبو سيف – مشيرا إلى الجمهور أصبح واعيا جدا ويبحث عن احتياجه ويتوجه إليه، مظللا على قوله بزيادة معدل استخدام اليوتيوب فى مايو ويونيو الماضيين فى شهر رمضان لمشاهدة مسلسلات رمضان من خلال الإنترنت.

من جانبه، قال فادى رمزى خبير التواصل الرقمى وأستاذ الصحافة الرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن قطاع السياحة من أهم قطاعات التنمية المستدامة التى يمكن الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بمختلف أشكاله، وهذا له بعد اقتصادى يتمثل فى خلق فرص عمل وجلب عملة صعبة للاقتصاد، مؤكدا أن الدول العربية لديها مقومات هائلة للسياحة يحتاج للترويج بشكل جيد، وقال إن البيانات أصبحت "نفط اليوم".