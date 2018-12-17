شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 17-12-2018.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الدولية للمحاصيل الزراعية، سماد مصر، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العز للسيراميك والبورسلين، الأهرام للطباعة والتغليف، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.258 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211 مليون ورقة مالية بقيمة 886 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.32%، والعرب على 10.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 49.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 670 ألف جنيه، 65.7 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 13215 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.40% عند مستوى 13296 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% عند مستوى 677 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1700 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 40 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر ريماس بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.35%

- العز للسيراميك والبورسلين بسعر إغلاق 15.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.85%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.49%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 5.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.75%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.703 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.90%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 17.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.45%