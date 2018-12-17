الاقتصاد

7 انفوجراف لوزارة التخطيط تكشف تنفيذ مشروعات بـ314 مليون فى قطاع الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 7 رسومات توضيحية لحجم الإنجاز فى قطاعى الصحة والتموين خلال الربع الإول من العام المالى الجارى، حيث كشفت الوزارة عن تنفيذ حوالي 25 مشروعاً في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه فضلاً عن تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه.

 

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وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد بدأت حملة خلال الشهر الجارى للكشف عن حجم الإنجاز فى القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، فى إطار حرص الحكومة على إطلاع المواطن على اخر مستجدات تنفيذ برنامجها. 

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